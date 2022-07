Una nottata di divertimento finita in ospedale per un 17enne barese a Rosamarina. Il giovane, secondo quanto riportato dai carabinieri del Nucleo di Fasano, avrebbe esagerato con l'alcol dopo aver passato una nottata con gli amici nella popolare località balneare e si sarebbe poi sentito male. Portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, ha poi le ricevuto le cure dai sanitari ed è quindi tornato a casa.

Nottata alcolica finita in ospedale per un 17enne barese: malore in strada Rosamarina