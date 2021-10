Ai domiciliari, ma si allontana da casa: beccato dai carabinieri, 30enne arrestato per due volte in 24 ore

E' accaduto a Bari: beccato una prima volta in una officina del quartiere Libertà, ricondotto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, l'uomo è uscito ancora, la notte stessa, per poi rincasare ubriaco