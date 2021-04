Ok all'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 25 aprile: arriva l'ordinanza del sindaco

Il provvedimento firmato da Decaro visto "il ricorso esteso alla didattica a distanza per gli studenti e al lavoro agile" per molti cittadini, a fronte "di previsioni meteorologiche con temperature inferiori alla media stagionale"

A Bari sarà possibile tenere accessi gli impianti termici fino al prossimo 25 aprile, con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle 8 ore. Lo ha stabilito il con un'ordinanza firmata questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro.





"La decisione di prorogare per ulteriori dieci giorni il funzionamento del sistema di riscaldamento - spiegano da Palazzo di Città - è stata assunta in considerazione del ricorso esteso alla didattica a distanza per gli studenti e al lavoro agile per buona parte della cittadinanza che impone a molte famiglie baresi una permanenza prolungata nelle proprie abitazioni e a fronte di previsioni meteorologiche con temperature inferiori alla media stagionale".