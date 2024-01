Volo rinviato, passeggeri bloccati: trascorrono la vigilia di Capodanno in aeroporto

La loro partenza era prevista la sera del 30 dicembre: in realtà si sono ritrovati a trascorrere la serata di San Silvestro in aeroporto. Odissea di Capodanno per i viaggiatori di un volo WizzAir diretto a Budapest, rinviato di 24 ore a causa di un problema tecnico. Il nuovo volo, inizialmente previsto intorno alle 22 di ieri, sarebbe ulteriormente slittato intorno all'una di notte (come si evince dal sito di Aeroporti di Puglia). E così, tra i passeggeri in attesa dell'agognata partenza (poi avvenuta), qualcuno ha anche improvvisato brindisi e trenino per festeggiare il Capodanno.