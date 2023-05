Sottopasso Marconi allagato dopo la pioggia: "Impossibile percorrerlo, ma nessun avviso per i pedoni"

Il sottopasso Marconi allagato dopo le abbondanti piogge delle scorse ore, tanto da risultare impossibile percorrerlo. E' la situazione che si è presentata questa mattina ai residenti della zona, che, a piedi o in bici, avevano necessità di utilizzare il passaggio. "Non c'era alcuna transenna che vietasse l'accesso", è la segnalazione di chi, una volta scese le scale, si è trovato davanti il 'pantano', trovandosi di fatto costretto a cambiare percorso. Non si tratta della prima volta che in quel sottopasso, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, si verificano disagi simili.