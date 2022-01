Beccato durante la consegna della cocaina, preso spacciatore. Con la droga da smerciare nei pressi dell'ipermercato: in manette un altro pusher

Il primo in via Bruno Buozzi, l'altro in via Gentile. Due spacciatori, di 24 e 38 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia a Bari.

In via Buozzi, nei pressi di un'area di rifornimento carburanti, gli agenti della Sezione Antidroga e della Sezione Contrasto alla Criminalità Diffusa, appostati nella zona notoriamente frequentata da piccoli spacciatori, hanno sorpreso un giovane, a bordo di un’autovettura, nell’intento di ricevere del denaro da un'altra persona. Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno fermato e controllato l’autovettura rinvenendo, indosso al conducente, 40 dosi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio, risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 16 grammi, oltre alla somma di 795 euro, ritenuta provento di pregresse cessioni di droga. Il giovane, un 24enne è stato arrestato.

Nello stesso giorno, qualche ora più tardi, in via Gentile al quartiere Japigia, altri agenti della Sezione Antidroga hanno proceduto al controllo di un uomo, con precedenti specifici per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, che si aggirava tra alcune autovetture in sosta nei pressi di un noto ipermercato. Fermato ed identificato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 105,4 grammi cocaina. Anche per l'uomo, un 38enne, è scattato l'arresto in flagranza.