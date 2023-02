Bari Palese, commerciante "costretto" a pagare 5mila euro sotto minacce: tre arresti

In manette sono finiti un 22enne e un 25enne ritenuti vicini al clan Strisciuglio. Preso anche un 21enne

Un commerciante del quartiere Palese a Bari sarebbe stato costretto a pagare 5mila euro ricevendo minacce anche attraverso il mostrare una pistola nel proprio negozio: tre persone sono state arrestate dai Carabinieri nel corso di un'operazione coordinata dalla Dda.

In manette sono finiti un 22enne e un 25enne ritenuti vicini al clan Strisciuglio: sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. A poche ore di distanza è stato eseguito anche un fermo di polizia giudiziaria per porto e detenzione illegali di arma aggravata dal metodo mafioso di un 21enne che, dopo essersi recato presso il negozio indicato, avrebbe lo stesso titolare mostrandogli un’arma. Dopo la convalida dell’arresto il Giudice ha confermato la custodia carceraria per i tre.

