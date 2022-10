Bari-Ascoli, previsti bus navetta per raggiungere lo Stadio San Nicola

L'Amtab ha predisposto per sabato 15 ottobre, in occasione della partita di calcio del Bari contro l'Ascoli, il potenziamento del servizio di trasporto locale per i tifosi che intendano raggiungere lo stadio San Nicola. Il servizio bus speciale, collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola, senza effettuare fermate intermedie, e sarà attivo a partire dalle 13 fino al termine dell esigenze dettate dall'afflusso di pubblico verso il luogo della partita.

Gli autobus effettueranno il seguente percorso: andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Oraio Flacco, via Cotugno, via Generale Bellomo, Strada Statale 271, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio. Il tragitto per il ritorno sarà invece così programmato: ingresso Stadio, via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale Orazio Flacco, viale Salandra, sottovia Qunintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

Per usufruire del servizio, gli utenti dovranno munirsi di regolare titolo di viaggio. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento.