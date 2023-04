Atti vandalici e danni alle auto in sosta: ancora un episodio nell'Umbertino

"Ancora atti vandalismo ad auto in sosta nell'Umbertino": la segnalazione dei residenti arriva via social, attraverso il gruppo Fb 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina'. A farne le spese, questa volta, una vettura parcheggiata in via Imbriani, angolo via Abbrescia, ritrovata, nella serata di domenica, con il lunotto posteriore completamente in frantumi. "Gesto ancor più odioso in quanto commesso ai danni di vettura con esposto contrassegno di diversamente abile", sottolinenano i residenti.

Impossibile dire, al momento, se si sia trattato di un atto vandalico o forse di un tentativo di furto. Quel che è certo, è che non si tratta del primo episodio simile nella zona. Di recente, i casi sono diventati sempre più numerosi, tanto da indurre i residenti a lanciare la proposta di istituire 'ronde' per contrastare il fenomeno.

I casi di vandalismo ai danni delle auto in sosta, del resto, non riguardano solo l'Umbertino. Episodi simili sono stati segnalati, più volte, anche in altri quartieri come San Girolamo.