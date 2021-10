Ultimo giorno di ottobre con il sole, i baresi si godono la domenica sul mare

Complice il bel tempo e le temperature miti in tanti hanno scelto di trascorrere qualche ora sul lungomare o a Pane e Pomodoro, dove i più 'temerari' ne hanno approfittato per prolungare la tintarella estiva e fare il bagno. Domani peggioramento in arrivo?