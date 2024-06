Cagnolina abbandonata recuperata e soccorsa a Bari. I volontari: "In condizioni gravissime, è senza mandibola"

Una barboncina recuperata "in condizioni gravissime", con la mandibola "ormai inesistente", "non si sa se per forma tumorale o incuria estrema". A dare notizia del ritrovamento della cagnolina, "recuperata con procedura di pronto soccorso" nella giornata di oggi, in via Roccaporena, al quartiere Santa Rita, sono attraverso Fb i volontari del canile sanitario di Bari.

"Attendiamo valutazioni da parte dei medici", scrivono i volontari a proposito delle condizioni di salute della cagnolina, lanciando poi un monito: "Mi raccomando, continuate ad alimentare il mercato nero dei cagnari, per la vostra ignoranza totale e la smania di avere il pupazzetto a costo stracciato. I colpevoli siete voi".