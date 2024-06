"No alla multiproprietà", migliaia di tifosi del Bari in corteo per le vie del centro

Alcune migliaia di tifosi del Bari hanno preso parte, questo pomeriggio (nonostante il tempo non eccezionale) alla manifestazione indetta dai gruppi organizzati della Curva Nord dello stadio San Nicola contro la multiproprietà che coinvolge il club biancorosso.

I supporter si sono dati appuntamenti al molo San Nicola per un corteo che ha attraversato le vie del centro e raggiunto l'area antistante Palazzo di Città per sensibilizzare le istituzioni al caso.

Una protesta per dire no alla situazione societaria che vede il club biancorosso di proprietà della società Filmauro che possiede anche il Napoli Calcio. Una condizione che, salvo cambiamenti in corsa, potrà perdurare, secondo le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fino al 2028, anno in cui il nodo dovrà essere definitivamente sciolto. I tifosi temono di vivere campionati senza ambizioni o difficili come quello terminato poche settimane fa e conclusosi con una quasi miracolosa salvezza dei galletti che hanno battuto nei playout la Ternana.