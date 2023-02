Musica dopo la mezzanotte e alcool a un minorenne: raffica di multe della Polizia Locale a Bari

Diverse multe sono state elevate nello scorso weekend a Bari dalla Polizia Locale dopo controlli effettuati in vari pubblici esercizi nelle ore serali, per prevenire comportamenti molesti per i residenti e diffusione di alcool tra i minorenni.

In particolare, sabato notte, attorno all'1 e 30, gli agenti hanno effettuato verifiche in un ambiente dedicato a sala da ballo dove era in corso una serata danzante con pagamento del biglietto.Al titolare del pubblico esercizio è stato contestato il mancato possesso del necessa"per esercitare l'attività di pubblico spettacolo in essere", oltre che l'assenza del titolo sull'agibilità dei luoghi. Contestata anche la diffusione di musica oltre le 24.

Nella nottata di sabato, inoltre, contestata a un dipendente di un locale della movida umbertina la vendita di una bevanda alcolica ad un 17enne dopo le 3 di notte. Al titolare del pubblico esercizio sono state contestate due violazioni: la prima con la sanzione amministrativa di 333 euro per aver venduto una birra al minorenne; la seconda, che prevede la sanzione amministrativa di 6.666,00 euro per aver venduto bevande alcoliche nella fascia vietata dalla 3 alle 6: nel caso di ripetizione nel biennio, la norma prevede la sospensione dell'autorizzazione da 7 a 30 giorni. Per le pattuglie della Locale la serata di controlli si è conclusa con altre quattro contestazioni ad altrettanti pubblici esercizi sorpresi a riprodurre musica oltre la mezzanotte.