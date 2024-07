Controlli della polizia in piazza Moro: rintracciato e arrestato latitante 31enne

Controlli intensificati nelle principali piazze di Bari per il periodo estivo. Nella giornata di ieri, i poliziotti delle Volanti impegnati in specifici servizi hanno sottoposto a controllo 331 persone e 162 veicoli, elevando 5 sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada.

In piazza Moro, gli agenti hanno inoltre rintracciato un cittadino italiano di 31 anni, destinatario di ordine di carcerazione. A seguito di esecuzione di condanne concorrenti, l’uomo dovrà scontare la pena della reclusione di 4 anni, 2 mesi e 11 giorni. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Bari.

Sempre nella stessa piazza, è stato anche fermato un cittadino extracomunitario che non è risultato in regola con le norme che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale; all’uomo, un 32enne con segnalazioni di polizia, è stato notificato il Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Bari e l’Ordine del Questore di Bari a lasciare il territorio nazionale.