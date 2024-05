Corteo pro-Palestina a Bari: manifestanti in corso Cavour

Corteo pro-Palestina questa mattina in centro a Bari. I manifestanti hanno raggiunto corso Cavour, soffermandosi in corrispondenza dell'incrocio con via Calefati, dove ha sede il consolato di Israele. Sventolando bandiere della Palestina i partecipanti al corteo hanno scandito slogan contro la guerra e contro Israele.

La manifestazione odierna segue a diverse altre organizzate nelle scorse settimane per chiedere lo stop al conflitto. Tra le iniziative più recenti, anche un flash mob degli studenti universitari.