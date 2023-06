Fa la doccia nella fontana di corso Cavour a Bari, le immagini pubblicate sui social: "Ancora un esempio di degrado"

Fa la doccia nella fontana di corso Cavour a Bari, sotto gli occhi increduli dei passanti. L'episodio, segnalato attraverso dei video pubblicati da un utente sulla pagina 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', è avvenuto nella mattinata di oggi nella piazzetta antistante la Banca Popolare di Bari. Nelle immagini si vede un giovane uomo in pantaloncini, bagnarsi sotto il getto della fontana. Poco distante, appoggiato sul bordo della vasca, uno zaino.

Diversi i commenti di residenti che stigmatizzano l'accaduto come 'segno' di un crescente degrado cittadino: "In pieno centro tra la Disneyland - Far west dell'Umbertino e il Bronx di Piazza Umberto/piazza Moro", "Bari sta tornando ai suoi periodi peggiori".