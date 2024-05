Maggio all'infanzia, domani corteo a Bari con studenti e insegnanti: tutte le limitazioni al traffico

Si svolgerà, domani a Bari, il consueto corteo di scolaresche nell'ambito della XXVII edizione del 'Maggio all'infanzia', il Festival di teatro per le nuove generazioni organizzato da Fondazione Sat - Spettacolo Arte Territorio.

L’edizione 2024 vede protagonisti i Comuni pugliesi di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, che per tutto il mese di maggio ospitano le più importanti produzioni di teatro per ragazzi a livello nazionale e internazionale, con debutti, repliche mattutine dedicate alle scolaresche e appuntamenti pomeridiani e serali aperti alle famiglie e al pubblico.

Il corteo di alunni e insegnanti si snoderà tra piazza Massari e piazza del Ferrarese. Per l’occasione, su richiesta degli organizzatori del festival, la Polizia locale, con apposita ordinanza, ha disposto alcune limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento della manifestazione in programma domani.

L’ordinanza prevede per il domani, martedì 14 maggio, dalle ore 5 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, l'istituzione del divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: corso De Tullio, lato terra, per un tratto di 50 metri. circa a partire da piazza Massari in direzione del piazzale monsignor Mincuzzi; lungomare Imperatore Augusto, lato terra, nel tratto compreso tra via Genovese e piazzale IV Novembre.

Dalle ore 10, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese.