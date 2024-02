Evasione fiscale tra gli odontoiatri: beni per 5 milioni di euro sequestrati dalla Finanza

Beni per cinque milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Bari al temine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari. In particolare, le indagini condotte dalle Fiamme Gialle avrebbero messo in luce uno strutturato meccanismo di evasione fiscale, messo in atto da diversi odontoiatri. Dagli accertamenti sarebbe emersa, ai fini delle imposte dirette, una base imponibile sottratta a tassazione per circa 33 milioni di euro.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la Procura di Bari.