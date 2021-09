Dà in escandescenze e spacca le vetrine di un negozio con un bastone, bloccato dalla polizia: era evaso dai domiciliari

L'episodio sabato mattina in zona Faro, a Bari: dietro il folle gesto, "incomprensioni pregresse" con il gestore dell'attività commerciale

Dà in escandescenze e, armato di bastone, spacca le vetrate di un negozio. E' accaduto a Bari, in zona Faro, dove sarabto mattina gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 39enne barese per il reato di evasione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Gli agenti hanno infatto accertato che l'uomo era evaso dai domiciliari. Dietro il folle gesto "incomprensioni pregresse" con il gestore dell'esercizio commerciale. Fermato dai poliziotti, l’uomo è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.