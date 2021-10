Sale l'attesa per Bari-Foggia, al botteghino c'è De Laurentiis: "Vi aspetto tutti stasera allo stadio"

Sorpresa per i tifosi che questa mattina si sono recati al San Nicola per acquistare il biglietto del derby. Ad accoglierli, alla cassa, anche il presidente biancorosso, che dai social lancia il suo invito per stasera