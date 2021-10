Svaligiano appartamento, identificati dalla polizia: in manette quattro 'specialisti' del furto

Sono finiti in manette perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di un furto in abitazione commesso nello scorso mese di agosto. Ad essere arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Bari quattro cittadini georgiani, tutti con precedenti, per gli investigatori dei veri e propri "professionisti del furto", in quanto già noti per reati simili.

Le indagini sono partite ad agosto scorso, quando alcuni studenti universitari fuori sede, di ritorno nella loro abitazione dopo un periodo di vacanza, avevano trovato la porta di ingresso forzata e l'appartamento a soqquadro: i ladri avevano portato via televisori, play station e piccoli oggetti in oro.

Le indagini, condotte dai 'Falchi' della Squadra mobile e coordinate dalla Procura di Bari, consistite anche nella visione di numerose telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i fatti e identificare i presunti responsabili del furto: un 35enne, già detenuto presso la cella di sicurezza del Policlinico di Bari per altra causa, un 28enne, un 34enne e un 45enne.