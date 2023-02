Tentano di introdursi nel centro smistamento di Poste a Bari: ripresi dalle telecamere, furto sventato

Le telecamere del Centro di Smistamento di Poste Italiane a Bari li hanno ripresi mentre, a tarda sera, tentavano di forzare una porta di ingresso per introdursi nella struttura. La segnalazione di allarme è così arrivata agli operatori della Situation Room (SR) di Napoli, centro di sorveglianza competente per territorio, consentendo di allertare i carabinieri. L'arrivo sul posto dei militari ha messo in fuga i malviventi, e così il furto è stato sventato. E' accaduto la sera di sabato 18 febbraio, intorno alle 23.30.

A darne notizia è proprio Poste Italiane che in una nota sottolinea come "l’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Roma e di Napoli ancora una volta hanno consentito di contrastare gli attacchi predatori, a conferma dell’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela". Nei giorni successivi, infatti, altri tentativi di furto sono stati sventati grazie ai sistemi di sicurezza, rispettivamente a Pescara, Avellino e Roma.