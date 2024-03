G7 in Puglia, delegazione americana in visita a Bari: sopralluogo al Castello Svevo

E' ormai avviata la macchina organizzativa in vista del G7, che si terrà in Puglia nel prossimo mese di giugno. Il vertice mondiale si svolgerà dal 13 al 15 giugno nel Brindisino, a Fasano, nel resort Borgo Egnazia, ma alcuni eventi collaterali sono previsti anche in altre città, e tra queste potrebbe esserci Bari.

In queste ore, come riporta l'Ansa, una delegazione americana si trova in Puglia per effettuare una serie di sopralluoghi nelle aree che saranno interessate dagli eventi. Ieri i funzionari della Casa Bianca hanno visitato l'area del resort, che sarà sede principale del G7, mentre nella mattinata di oggi è in programma un sopralluogo nel castello svevo di Bari, che potrebbe ospitare uno degli eventi collegati al vertice. Per consentire la visita, nell'area del castello sono stati disposti anche divieti e limitazioni al traffico.