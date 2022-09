Incendio in appartamento in via Amendola: strada chiusa al traffico e vigili del fuoco sul posto

Fiamme in un appartamento in via Amendola, a Bari. L'incendio, sul quale non si conoscono al momento ulteriori dettagli, si è sviluppato all'interno di un'abitazione privata, nella zona in prossimità dell'intersezione con viale Einaudi.

Sul posto, per domare le fiamme, sono al lavoro i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre. Non si hanno al momento notizie di eventuali persone coinvolte. Presente anche, per la gestione della viabilità, una pattuglia della polizia locale: la strada è chiusa al traffico sino all'altezza di viale Einaudi e si consigliano percorsi alternativi.