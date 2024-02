Cantieri al quartiere Japigia: al via i lavori per il nuovo asfalto in alcune strade

Nuovo asfalto per alcune strade del quartiere Japigia. Da alcuni giorni hanno preso il via gli interventi che riguarderanno, in particolare la 'parte storica' del quartiere. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

In particolare le strade interessate, come spiega, viale Archimede, via Peucetia, via Enrico Nannei, via Carmelo Borg Pisani, via Capitano Romolo Ferorelli, via Delle Forze Armate, via Archita, via Medaglie d'oro, via Peucetia, via Pantaleo Carabellese, via Colonnello Lore D'Avanzo, via Caldarola, via Daunia.

"In questi ultimi mesi - ricorda Leonetti - abbiamo asfaltato circa il 70% delle strade del quartiere, creando non pochi disagi". Di qui l'appello ai residenti del quartiere: "Per questo vi chiedo ancora un po’ di pazienza e collaborazione in modo da affrontare con serenità eventuali disagi alla circolazione stradale, tra poche settimane tutto sarà più bello", conclude Leonetti.