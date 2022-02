La dea bendata bacia Bari, estrazione di Eurojackpot fortunata: vinti 195mila euro a Japigia

Eurojackpot 'premia' Bari. L’estrazione di venerdì 25 febbraio del gioco numerico a totalizzatore europeo con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia e la nsotra città grazie a una vincita con punti 5+0 da 194.957,40 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Japigia, presso il punto vendita Sisal dell'edicola Sinibaldi in via Caldarola angolo via Salapia, con una schedina Quick Pick.

Eurojackpot prevede estrazioni ogni venerdì, e sono 18 i Paesi europei in cui è possibile giocare: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

(foto archivio Ansa)