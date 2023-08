Piazza Moro, davanti alla fermata dei bus spunta una lavatrice abbandonata. Amiu: "Per il ritiro sarebbe bastata una telefonata"

"Povera lavatrice. L’hanno lasciata a piedi, si sono dimenticati di lei e, per tornare a casa, è stata costretta ad aspettare il bus al capolinea di piazza Moro. Magari è pure senza biglietto… Oppure, molto più probabilmente, i suoi proprietari l’hanno già sostituita con un modello più nuovo, più performante, lasciandola lì, in pieno centro, davanti a tutti, umiliandola". Così, con amara ironia, Amiu Puglia commenta in un post l'ennesimo abbandono di rifiuti ingombranti a Bari. Questa volta l'incivile di turno ha colpito in pieno centro cittadino, lasciando tra l'altro l'elettrodomestico in un punto tale da ostacolare anche la salita sui bus.

"Sarebbe bastata una prenotazione chiamando l’800011558 -prosegue Amiu nel suo post - e i nostri operatori sarebbero intervenuti nei pressi dell’abitazione e quella lavatrice non sarebbe rimasta lì, abbandonata, umiliata in una piazza umiliata. Già, perché chi abbandona un elettrodomestico, così come ogni altro rifiuto, soprattutto se di grandi dimensioni, per strada, umilia una città e i suoi cittadini", aggiunge l'azienda di igiene urbana rinnovando l'appello a utilizzare il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti.

"Per fortuna - conclude Amiu rivolgendosi allo sporcaccione di turni - appartieni a una minoranza che si assottiglia ogni giorno di più. La Bari per bene, la città virtuosa, quella che segue le regole cresce quotidianamente. Ed è la Bari che ci piace".