Muore folgorato mentre usa il phon, il dolore per Leonardo: "Un ragazzo speciale, il tuo buonumore era travolgente"

"Io non ci credo ancora", "I tuoi occhi bellissimi saranno sempre nel mio cuore". Tra incredulità e dolore, amici e conoscenti ricordano sui social Leonardo, morto a 31 anni lunedì sera, nella sua abitazione al quartiere Japigia, folgorato mentre utilizzava un asciugacapelli.

Il giovane, che gestiva un negozio di spedizioni in viale Unità d'Italia, secondo quanto emerso finora era da poco rientrato da una partita di calcetto. Dopo aver fatto la doccia, la tragedia. Inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato indagini per accertare le cause che hanno provocato il tragico evento.

"Tu che con il tuo sorriso e il tuo buonumore travolgente riuscivi sempre a strappare una risata - lo ricorda un'amica sui social - Amico mio, continua a far casino da lassú come solo tu sai fare, noi ci alimenteremo e manterremo vivo il tuo ricordo ripensando a tutti i momenti belli condivisi. Ti voglio bene r.i.p". "L'ultima volta che ci siam visti volevi conoscere la piccola - è il ricordo di un'altra amica e cliente - Lì ho scoperto il tuo amore per i bambini. Sei così, travolgente entri prepotentemente nella vita delle persone con la tua genuinità, neanche in punta di piedi, anzi, rumoroso per lasciare il segno... E così che ci lasci con un vuoto immenso". " Sei venuto tante volte a ritirare i pacchi a casa - racconta un'altra cliente - un ragazzo speciale, sempre allegro e disponibile. Ora ogni volta che entrerò nel negozio avrò un tuffo al cuore. Rip angelo bello". E ancora, c'è chi ricorda una passione comune: "Io non ci credo ancora... Quante partite insieme ... Rip Leo", "Mi manchi già... i tuoi occhi bellissimi saranno sempre nel mio cuore".