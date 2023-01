Rifiuti ingombranti abbandonati in strada al Libertà: "Aumentano di giorno in giorno, dove sono i controlli?"

Via Garruba, via Crisanzio, via Abate Gimma: al quartiere Libertà i rifiuti ingombranti lasciati in strada "sono ad ogni angolo, e aumentano di giorno in giorno". Nuove segnalazioni si aggiungono a quella già raccolta ieri dal nostro giornale: "In via Garruba - spiega un residente - da almeno dieci giorni c'è di tutto: un materasso, fogli di compensato, sedie". Una situazione frutto dell'inciviltà di alcuni, ma anche, evidenziano gli abitanti del rione, di un servizio probabilmente carente e dell'assenza di controlli: "Quando si penserà - chiedono a gran voce - a un deterrente per questo fenomeno? Dove sono controlli e fototrappole?".