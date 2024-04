Nell'Università di Bari l'incontro 'Partigiani sempre', Canfora: "Data del 25 aprile mai accettata dai filofascisti"

Si è svolto questo pomeriggio nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, l'incontro pubblico dal titolo 'Partigiani sempre', organizzato dalla Cgil Puglia. Fra i nomi illustri dei relatori si è fatta largo l'insigne figura dello storico Luciano Canfora, reduce dall'insolita esposizione mediatica delle ultime settimane legata alla querela per diffamazione che la premier Meloni ha formulato nei suoi confronti.

Il professore emerito dell'Ateneo barese non ha perso la sua verve dialettica, rilasciando ai microfoni dei giornalisti presenti alcune dichiarazioni prima di iniziare il dibattito. Canfora ha ribadito l'importanza che le celebrazioni del 25 aprile rivestono da circa 80 anni "perché non è mai stata una data accettata dalla minoranza filofascista e ogni volta è un problema spiegare il senso, questo compito spetta alle varie generazioni che si susseguono, finché ci sarà permesso".

Il docente ha commentato anche la vicenda legata Antonio Scurati, che ha visto la mancata messa in onda del monologo sul 25 aprile scritto dall'intellettuale e previsto in un programma di Rai 3. "Non mi sono stupito per niente - ha dichiarato Canfora con vena sarcastica - chi conosce le vicende remote e recenti sa che quello è il tasto dolente per eccellenza".

"La cosa mi pare sia incominciata nell'aprile del 2022 - spiega il professore emerito a proposito della causa che lo vede accusato di diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni - io sono tenace, ma mantenere lo stupore per 24 mesi mi pare troppo. Credo di vivere bene la situazione".

La sala Contento, nella facoltà di Giurisprudenza, è risultata gremita: oltre alla partecipazione di numerosi studenti, si è notata la presenza di docenti universitari e dirigenti sindacali. Il rettore Stefano Bronzini ha fatto gli onori di casa, sottolineando l'amicizia e la stima professionale nutrita nei confronti di Luciano Canfora. Nell'intervento di Bronzini c'è stato spazio anche per l'allarme sulla ricerca universitaria, che secondo il rettore sarebbe penalizzata dalle ultime scelte compiute del potere esecutivo.

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia nei confronti dei cardini democratici che regolano la vita politica italiana, sottolineando l'importanza della Carta Costituzionale come via maestra da seguire.