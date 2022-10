Bonus trasporti, l'odissea dei pendolari alla stazione di Bari: "Lunghe file per sottoscrivere abbonamento mensile"

Lunghe code, interminabili attese alla biglietteria Trenitalia della stazione centrale di Bari per sottoscrivere l'abbonamento mensile con il bonus trasporti. Negli ultimi giorni i pendolari del capoluogo pugliese, e della provincia, lamentano la complicata trafila da affrontare per ottenere la tessera mensile scontata. Il bonus di 60 euro, infatti, deve essere richiesto tramite procedura online, ma può essere convalidato solo in biglietteria.

"Non è possibile fare l’abbonamento, utilizzando il bonus, con nessun altro servizio se non alla biglietteria di Trenitalia - scrive un cittadino in un post pubblicato sul gruppo facebook 'Pendolari Pugliesi' - Peccato che negli ultimi anni hanno chiuso le biglietterie delle stazioni più piccole e nella mia città, Molfetta, che conta 59mila abitanti la biglietteria è aperta solo fino alle 13 e anche lì da giorni ci sono code lunghissime. In attesa c’è gente che ci sta provando da giorni, ma continua a trovare file incredibili".

Le file insostenibili pesano anche sull'umore dei cittadini alle prese con numerosi problemi legati al trasporto pubblico locale: "Questa è la vita delle lavoratrici e dei lavoratori pendolari che dopo una giornata di lavoro - scrive ancora l'utente nel post facebook - devono combattere con ritardi continui e aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti".

Le peripezie cui sono costretti, in questi giorni, i pendolari baresi che tentano di sottoscrivere l'abbonamento mensile con bonus trasporti sembrano allargate ad un'ampia platea: lo dimostrano i commenti al post del cittadino di Molfetta che indicano come "intorno a Bari ci sia letteralmente il deserto per quanto riguarda biglietterie Trenitalia". "Io personalmente ho rinunciato, dopo aver aspettato un'ora mercoledì ed essere andato avanti di qualche metro - commenta sconsolato un altro utente - Abbiamo comunque segnalato questo enorme disservizio, ci hanno assicurato che non accadrà più per i prossimi mesi". Altri si soffermano sulla durata inquietante delle code: "Alcuni miei conoscenti sono stati lì dalle 2 ore e mezza alle 3 ore", scrive un uomo su facebook.