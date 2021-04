Bari in campo con il lutto al braccio in memoria di Gianni Colajemma

Durante la sfida di domani al San Nicola contro il Palermo: il gesto della società biancorossa per omaggiare l'attore barese e ricordare tutti i pugliesi venuti a mancare a causa della pandemia

Scenderanno in campo con il lutto al braccio i calciatori del Bari domani al San Nicola, dove sono impegnati nella sfida contro il Palermo. E' l'omaggio della società biancorossa in memoria di Gianni Coljemma, l'attore e regista barese scomparso oggi all'età di 62 anni per complicanze legate al Covid-19.

Grande tifoso del Bari, a Colajemma la società ha dedicato anche un messaggio sui social: Oggi Bari perde una delle voci e dei volti che più hanno saputo raccontare e rappresentare la baresità a teatro, un attore e regista che ha fatto la storia dalla comicità popolare della nostra città. Ciao Gianni, siamo sicuri che continuerai a tifare biancorosso anche da lassù. Ci mancherai!

"Il simbolo del lutto - spiegano ancora dalla società - sarà occasione per ricordare tutti i pugliesi venuti a mancare a causa della pandemia".