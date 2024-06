Eroina, proiettili e un'arma clandestina: in cinque arrestati dai carabinieri

Trovati in possesso di eroina, ma anche di proiettili e di un'arma clandestina. In cinque sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Bari centro: si tratta di un 41ene barese e di quattro cittadini albanesi, tutti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, per tre dei quattro cittadini stranieri, anche di detenzione di arma clandestina in concorso.

Le indagini sono partite dal controllo a carico del 41enne barese, con precedenti di polizia, fermato dai militari mentre transitava in via Glomerelli a bordo del proprio motociclo. I carabinieri hanno trovato l'uomo in possesso di 515 grammi di eroina, con ogni probabilità destinati allo spaccio. Il prosieguo dell’attività info-investigativa ha permesso di focalizzare l’attenzione dei militari sull’abitazione di una 65enne albanese, la cui perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, nella disponibilità di quest’ultima e di altri due connazionali (un 34enne e un 25enne) 6,3 kg di eroina, un’arma clandestina, 17 proiettili cal. 9x34, la somma contante di 30.365 euro, una pistola ad aria compressa, un serbatoio monofilare, un silenziatore.

Il controllo è stato successivamente esteso a un casolare sito a Modugno, nella disponibilità del 34enne, il quale è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale utile per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tra cui varie parti di robot da cucina.

Nel corso di quest’ultima operazione, i carabinieri, notando la presenza sospetta di un quarto cittadino albanese, un 35enne che transitava più volte nei pressi del casolare a bordo di un monopattino, hanno deciso di procedere anche al controllo della sua abitazione, nel quartiere Libertà di Bari, rinvenendo 927 g di eroina, la somma contante di 800 euro e materiale utile per il confezionamento.

Nell’ambito delle ricerche finalizzate all’individuazione del domicilio del 35enne, i militari hanno anche deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino gambiano 28enne, trovato in possesso, nella propria abitazione facente parte dello stesso condominio del 35enne albanese, di 31 g di marijuana e 43 g di hashish, tutti suddivisi in dosi, oltre che di materiale per il confezionamento della droga.

I cinque sono stati condotti in carcere, e in sede di udienza di convalida il gip di Bari ha convalidato tutte e 5 le misure pre-cautelari, disponendo per tutti gli indagati l’applicazione della custodia cautelare in carcere.