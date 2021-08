Bari dice addio all'architetto Arturo Cucciolla: impegno civile e amore per la storia, suoi i progetti di Asclepios e per la riqualificazione della Muraglia

Bari dice addio all'architetto Arturo Cucciolla. Ricercatore, docente di storia dell'architettura al Politecnico di Bari, aveva 73 anni. Da qualche tempo lottava contro un male che non è riuscito a sconfiggere.

Fotografo, autore di numerose pubblicazioni sui temi dell'urbanistica e dell'architettura, con particolare attenzione alla sua città, Bari, Arturo Cucciolla era anche militante dell'Anpi. Sempre animato da un forte impegno civile, era anche tra i componenti del 'Comitato Parco del Castello'. "Addio Arturo 'Architetto con l'amore per la storia'. Grazie per quanto fatto, per la partecipazione, per l'amicizia", lo ricordano con un post su Fb dalla pagina del Comitato.

Tanti i progetti di opere pubbliche a Bari legati al suo nome. E' stato progettista del padiglione Asclepios del Policlinico, così come - si legge nella biografia pubblicata sul sito del Ministero della Cultura - della riqualificazione e valorizzazione della piazza del Ferrarese e della Muraglia a Bari Vecchia e di piazza Carabellese. Ancora, suo il progetto del Centro polifunzionale didattico-amministrativo della Facoltà di Medicina Policlinico di Bari e del restauro e riuso della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Bari.



(fonte foto https://www.architetti.san.beniculturali.it/)