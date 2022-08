Addio all'artista di strada Vito Guerra, se ne va a 78 anni il 'Piripicchio' barese

Bari dice addio al suo Piripicchio. Si è spento all'età di 78 anni l'artista di strada Vito Guerra. Originario di Carbonara, aveva raccolto l'eredità del personaggio creato nel Secondo Dopoguerra dal barlettano Michele Genovese. Con la sua orchestra, 'U Sciaraball', Vitino, come in tanti lo conosceva e lo chiamavano, girava per sagre, feste patronali ed eventi di piazza, portando musica e allegria.

"Con Vitino va via un pezzo di storia Carbonarese legata alle tradizioni, alle feste patronali, alle migliaia di serenate per gli sposi, alle sagre e tutte quelle occasioni dove Vitino, nella sua grande umiltà, ha portato gioia a tutti soprattutto agli anziani che tanto amava - si legge sulla pagina 'Tradizionalmente Carbonara di Bari - Caro Vitino, da oggi ti aspettano nella più grande piazza di tutti i tempi, quella del cielo, dove tutti i Santi Patroni che hai onorato in terra ti spalancano le porte per portare gioia tra gli angeli. Carbonara e il mondo delle feste non ti dimenticherà mai. Buon viaggio Vitino e questa volta "una botta a te!".

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Buon viaggio, ora puoi tenere allegro il Signore, che Dio ti accolga e ti abbracci per tutti noi". "All'amico di tutti che ci rallegrava con le sue battute e mosse facendo ridere anziani ragazzi e giovani tutti. Il Piripicchio nostro".

"La sua presenza gioiosa e la sua voce amica hanno rallegrato tantissimi momenti della vita di questa comunità - scrive la presidente del Municipio 4, Grazia Albergo - Vitino ha lasciato un pezzettino del suo grande cuore a ciascuno di noi. Non ci abitueremo mai alla sua assenza e ricorderemo per sempre i tanti momenti vissuti insieme negli anni".

I funerali di Vito Guerra si terranno domani, 18 agosto, alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria del Fonte a Carbonara.