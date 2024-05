Economia del crimine, in Puglia business da 5,5 miliardi all'anno: "A Bari preoccupa assuefazione alle infiltrazioni mafiose"

Un fenomeno trascurato che ha saputo insinuarsi nella società civile, permeando nell'immaginario delle giovani generazioni, ma anche nei settori produttivi della società. L'infiltrazione mafiosa nel Barese è stato l'argomento al centro di un incontro intitolato 'Lavoro, Diritti e Libertà: il valore della Legalità', svolto questa mattina nel liceo classico Socrate. L'evento è stato promosso dalla Cgil Puglia.

Durante il dibattito sono stati analizzati i meccanismi che hanno portato all'ascesa del malavità organizzata nel mondo del lavoro. In Puglia, l'economia non osservata, ovvero quella illegale e criminale, incide per il 19% sul valore aggiunto, sottraendo risorse per quasi 5,5 miliardi di euro ogni anno.

In Italia il business delle mafie e della criminalità vale 40 miliardi all'anno, il dato corrisponde al 2% del Pil nazionale.