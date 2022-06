Forte nubifragio su Bari, strade invase dall'acqua e disagi nei quartieri. Allagamenti anche in tangenziale: traffico rallentato e code

Allagamenti in diverse zone cittadine e disagi anche sulla tangenziale. Sono gli effetti della forte pioggia che, sin dalle prime ore di questa mattina, si è abbattuta sulla città di Bari.

Allagamenti sulla tangenziale e traffico in tilt

Se già nella serata di ieri, a causa delle precipitazioni, era scattata la chiusura del sottopasso di via La Rotella in zona Metro (che resterà non transitabile fino alle 11, come comunica la Polizia locale), questa mattina si segnalano allagamenti anche sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, in due punti: prima della zona industriale e all'altezza di Japigia. Come riferisce Anas, solo una corsia di marcia è interessata dagli allagamenti: la strada è comunque transitabile sulle due corsie di sorpasso e sul posto sono presenti operatori Anas e Polizia stradale. Il traffico risulta fortemente rallentato ma non si registrano incidenti. La Polizia locale segnala un 'blocco' dall'uscita San Pio in direzione Bari, consigliando come percorso alternativo l'uscita in direzione Bitonto per poi proseguire sulla provinciale 218 in direzione aeroporto.

Strade invase dall'acqua nei quartieri

Risultano al momento transitabili gli altri sottopassi cittadini, anche se la Polizia locale invita a prestare particolare attenzione al sottopasso di via Abate Eustasio. Allagato, ma transitabile, anche il sottopasso di via Quintino Sella. Disagi per le strade trasformate in fiumi dalla pioggia sono segnalati in diversi altri punti della città, come a Carbonara, in zona Fiera del Levante, nella zona di via Fanelli. In via Napoli e in via Dante interventi sono segnalati da parte dei vigili del fuoco, per locali allagati. Intervento in corso anche per un albero caduto in via Daunia, al quartiere Japigia.

L'allerta 'gialla' per temporali e vento è prevista sulla Puglia e sul Barese per l'intera giornata di oggi. (Qui i dettagli)