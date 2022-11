Si insedia il nuovo Questore di Bari, Giovanni Signer: "Obiettivo aumentare percezione sicurezza. Lotta alla criminalità resta priorità"

Gli ultimi due anni trascorsi alla guida della Questura di Brescia, alle spalle una lunga esperienza in Sicilia, in particolare, in servizio presso la Squadra mobile di Catania. Si è insediato ufficialmente questa mattina Giovanni Signer, 60 anni, nuovo questore di Bari.

Tra le priorità d'azione evidenziate dal nuovo Questore nel corso del suo primo incontro con la stampa, accanto alla lotta alla criminalità organizzata, che "resta uno degli obiettivi principali", anche quella di lavorare "ottimizzare e utilizzare al meglio le risorse" e lavorare sulla "percezione della sicurezza" da parte dei cittadini. "Leggiamo di statistiche in cui si parla di reati in diminuzione ma non sempre questo dato corrisponde alla percezione che hanno i cittadini - ha evidenziato Signer - La sfida è aumentare questa percezione, rendendo visibile la nostra presenza e la nostra azione. Credo che il primo obiettivo, come quello di qualsiasi dirigente della pubblica amministrazione, sia quello di rendere efficiente ogni aspetto della prevenzione, e della repressione".

Alla sua prima esperienza in territorio pugliese, il questore Signer evidenzia però alcuni "aspetti sovrapponibili" dello scenario criminale barese con quello della città in cui ha a lungo operato, Catania: territori entrambi caratterizzati da "una costellazione di gruppi criminali che rivendicano la propria autonomia ed entrano in contrasto tra loro" e che fanno dello "spaccio del traffico di stupefacenti" una delle loro attività principali, che assicurano "proventi ma anche proselitismo" e controllo del territorio.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il questore Signer ha anche commentato la nuova norma sul rave party: "La prevenzione rimane il primo step - ha sottolineato Signer - ovvero impedire che certi spazi vengano utilizzati. La norma comunque la vedo applicabile solo ed esclusivamente ai rave party e a nessun altro tipo di manifestazione. Devono esserci due requisiti, ovvero che siano messi in pericolo l'ordine pubblico e la salute, sia dei partecipanti ma anche delle persone che si trovano a transitare in quel luogo. Solo in quei casi inizieremo a valutare iniziative, ma comunque lo strumento della confisca lo vedo già sufficiente".