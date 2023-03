Gestione delle strutture residenziali per minori e vittime di violenza, online il bando comunale per l'accreditamento degli operatori

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a questo link, l’avviso finalizzato all’accreditamento, per il triennio 2022-24, di operatori qualificati nella gestione di strutture residenziali per minori, madri con bambini, donne vittime di violenza e persone vittime di tratta, con attivazione di progetti e attività per il sostegno alla genitorialità e per l’inclusione socio lavorativa, mediante istituzione di elenchi distinti per l’Area Minori e Famiglie e per l’Area Immigrazione.

I servizi residenziali che il Comune di Bari intende erogare sono finalizzati in particolare alla tutela di minori destinatari di misure di allontanamento dalla residenza familiare, minori stranieri non accompagnati e minori stranieri ritrovati sul territorio comunale, privi di riferimenti familiari e di mezzi economici per il proprio sostentamento o portatori di esigenze particolari. Gli interventi saranno indirizzati anche ai giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, che necessitino di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale, gestanti e madri con figli, nelle ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria rilevi l’opportunità di un allontanamento dal nucleo familiare o l’esigenza di un supporto per il miglioramento delle capacità genitoriali o per l’inserimento o il reinserimento sociale, donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, nelle ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell’allontanamento dal contesto in cui è avvenuta la violenza e persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù per lo sfruttamento lavorativo o sessuale, per le quali l’Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell’allontanamento dal contesto in cui si è verificata la situazione di sfruttamento.

"In questi anni il nostro impegno come assessorato è stato quello di potenziare e qualificare sempre più gli strumenti e i servizi dedicati alla prevenzione, la tutela e la protezione dei minori e delle donne maggiormente vulnerabili, come le vittime di tratta - ha commentato l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Il bando di accreditamento pubblicato oggi si inserisce in questo percorso con l'obiettivo di consolidare modelli e procedure di monitoraggio e controllo affinché, anche in situazioni di allontanamento dai contesti di provenienza e successivo ingresso nelle strutture di accoglienza, venga garantita ai beneficiari una presa in carico integrata e qualificata".

Agli operatori che gestiscono più d’una delle strutture residenziali è consentita la presentazione di un’unica istanza di accreditamento in forma cumulativa, con specificazione di ciascuna delle strutture per le quali l’accreditamento è richiesto, purché le strutture gestite afferiscano tutte o all’Area Minori e Famiglie o all’Area Immigrazione. Gli operatori gestori di strutture afferenti ad entrambe le Aree, sono tenuti a presentare istanze di accreditamento separate per l’Area Minori e Famiglie e per l’Area Immigrazione.

Ai fini dell’inserimento negli elenchi relativi all’Area Immigrazione è richiesto il possesso di esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza in favore di persone immigrate. Il requisito è soddisfatto nel caso in cui l’ente gestore abbia svolto attività nel campo dell’accoglienza dei minori migranti per almeno due anni, anche in caso di strutture di nuova istituzione ad esso afferenti.

Gli operatori interessati possono presentare istanza di accreditamento entro il 31 marzo prossimo. La domanda deve essere indirizzata, esclusivamente a mezzo pec, alla ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari - Pos Attuazione Politiche sociali Minori e Famiglie minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it e alla ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari - P.O.S. Attuazione Politiche sociali Povertà e Immigrazioni immigrazione.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi per l’Area Minori e Famiglie, a Paolo Cuppone - ripartizione Servizi alla Persona - settore Servizi sociali - Pos Attuazione Politiche sociali Minori e Famiglie, largo Ignazio Chiurlia 27, 70122, Bari; e-mail p.cuppone@comune.bari.it, tel. 0805773936. Per l’Area Immigrazione, a Mariagabriella Losacco - ripartizione Servizi alla Persona - Settore Osservatorio per l'Inclusione sociale e Contrasto alla povertà largo Ignazio Chiurlia, 27, 70122, Bari; e-mail m.losacco@comune.bari.it, tel. 0805772501.