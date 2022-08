Bari-Palermo al San Nicola, lunghe code e auto a passo d'uomo per raggiungere lo stadio

Lunghe code e auto a passo d'uomo per raggiungere lo stadio. Traffico in tilt nella zona San Nicola, dove è in programma la partita Bari-Palermo, prima partita casalinga dei biancorossi in Serie B.

Inevitabile l'impatto sul traffico visto il grande afflusso di visitatori (sono attese circa 35mila presenze), con lunghissime attese in coda per raggiungere i parcheggi. Sui social, alcune segnalazioni anche relative alle attese ai cancelli per l'ingresso.