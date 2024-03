Caos parcheggi nel Murattiano, i residenti lanciano la petizione: "Garantite 500 posti riservati nel quartiere"

L'annuncio della futura pedonalizzazione di quattro isolati tra via Putignani e via Calefati - con i cantieri in partenza entro fine anno - è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. In un quartiere, come quello Murattiano, già messo a dura prova sotto il profilo parcheggi. Ecco quindi che, su richiesta dei residenti, di cui si è fatto portavoce il consigliere municipale Giuseppe Corcelli, è stata avviata una raccolta firme per chiedere di garantire stalli proprio a chi abita nelle vie del quartiere Murat. "All'amministrazione chiediamo 500 posti - spiega Corcelli a BariToday - distribuiti equamente su tutto il quartiere, con strisce gialle che impediscano ad altri di sostare". Ad oggi, come assicura il consigliere del primo Municipio, la possibilità che hanno i residenti di parcheggiare sugli stalli blu senza pagare non garantisce loro di sostare, venendo i posti occupati da chi arriva di prima mattina in zona per lavoro. "Ho ricevuto diverse segnalazioni di auto lasciate senza contrassegno con messaggi sul cruscotto per evitare le multe. Servirebbero anche più controlli da parte della Locale".

Un problema sentito, visto che a pochi giorni dalla sua presentazione, la petizione popolare ha raccolto una alto numero di adesioni, e si avvicina l'obiettivo delle mille firme per presentarla al Comune, attraverso l'intercessione del consigliere comunale Pierluigi Introna, anch'egli di schieramento PD. "Abbiamo visto persino anziani che non guidavano più presentarsi per la firma - racconta Corcelli - Una risposta che non ci aspettavamo neanche noi. Magari se riscontrassimo una risposta positiva da parte dell'amministrazione, si potrebbe chiedere l'estensione del provvedimento anche in zona B e C, ovvero a Madonnella e nel quartiere Libertà".

La sosta a Madonnella era al centro anche di un'altra raccolta firme, realizzata online dai residenti, per denunciare l'assenza di posti auto, vista la grande affluenza quotidiana a tutte le ore.