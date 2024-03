Nuova pavimentazione per la pista ciclabile tra corso Vittorio Veneto e il Cus: completati i lavori di manutenzione

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di ripristino della pista ciclabile su corso Vittorio Veneto e lungomare Starita che collega il varco della Vittoria con i Cantieri navali nei pressi del CUS.

Gli interventi, dell’importo di 70mila euro, hanno riguardato il rifacimento della superficie del percorso danneggiata dal tempo, dall’usura e, in alcuni punti, dalle radici degli alberi, e il rifacimento della relativa segnaletica, orizzontale e verticale.

“Abbiamo riconsegnato nella sua veste migliore la pista ciclabile che molti baresi utilizzano per raggiungere il CUS dal centro cittadino - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Nicola Mele -, dopo l’interruzione del cantiere dovuta purtroppo a una serie di criticità riscontrate per la presenza degli alberi e in particolare delle radici. La pista è stata ripavimentata completamente in questa tratta e adesso è di nuovo pienamente fruibile per tutti i ciclisti”.