Controlli della polizia stradale a Poggiofranco: al volante in stato di ebbrezza, patente ritirata ad automobilista

Polizia stradale in azione, nello scorso fine settimana, nel quartiere Poggiofranco a Bari. Gli agenti, unitamente a medici ed infermieri dell’Ufficio Sanitario Provinciale, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’impiego di un laboratorio di analisi mobile, con personale medico della Polizia di Stato a bordo, ha consentito di ottenere responsi immediati attraverso l’analisi dei campioni salivari, prelevati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, sono stati sottoposti a controllo 58 veicoli e 62 persone: ad una di queste è stata ritirata la patente perché sorpresa alla guida in stato di ebbrezza; tre persone sono state sanzionate per violazioni alle norme del Codice della Strada, decurtati 10 punti sulla patente di guida.