Nuova Food Policy, il Comune di Bari premiato agli Oscar della salute 2020-2021

Bari vince gli Oscar della Salute 2020-2021 grazie al progetto sulla nuova Food Policy. Il capoluogo pugliese ottiene così, insieme a Bologna, il riconoscimento per i migliori progetti in materia di prevenzione sanitaria e benessere, con il quale si è chiuso il XIX Meeting nazionale della Rete Città Sane-Oms di Ancona, città che guida il network fino a al 2023 con la presidenza dell'assessore alle Politiche sociali e alla Sanità Emma Capogrossi. Premiate anche Padova, Ancona, Udine, Sacile, Molfetta, Forlimpopoli, Bergamo, Oliveri, Ponte di Piave e di Zero Branco e Ragusa. I dodici premi - sei per anno - sono stati realizzati dal Museo Omero e consistono in una lastra in rame con il logo in braille della Rete e il nome della menzione", così si legge in una nota dell'organizzazione, riportata dall'Agenzia Dire.

"L'evento- si legge ancora- si è tenuto dal 9 al 10 giugno negli spazi della Mole Vanvitelliana, l'antico Lazzaretto cittadino, e quindi presidio sanitario del capoluogo marchigiano. In apertura dei lavori, giovedì, sono intervenuti la presidente Capogrossi, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, delegata Anci dal presidente Antonio Decaro, la rappresentante dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Kira Fortune e la direttrice della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Daniela Galeone. Nell'ultimo anno, sotto la presidenza Capogrossi, la Rete Città Sane ha registrato l'adesione di nuove 10 città e più del doppio hanno partecipato in presenza ai lavori di Ancona, aperti anche alla cittadinanza". "Al centro della prima giornata,- prosegue il comunicato- che si è conclusa con l'assemblea generale dei soci della, si è tenuto l'intervento della delegata Oms Fortune che ha delineato il ruolo del network delle Healthy Cities nel programma di lavoro dell'Oms. La rappresentante, in questa sessione, ha descritto il movimento di città come un partner importante per l'Ufficio regionale europeo e ha illustrato le opportunità per il futuro". "Tra i tanti temi all'attenzione della Rete anche 'l'insegnamento con empatia', illustrato dalla psicologa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova nella sua lezione 'Dal ti curo all'I care',- precisa il comuicato- oltre ad alimentazione, stili di vita sani, clima e ambiente, per un benessere di tutti. Quanto sia ancora distante questo obiettivo lo ha spiegato nel suo intervento sulle disuguaglianze sanitarie in Italia Michele Marra, analista del Servizio sovranazionale di epidemiologia della AslTo3 e consulente Oms".