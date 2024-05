La settimana di San Nicola inizia con il sole, poi tempo instabile: 8 maggio a rischio pioggia

Bari si prepara alle celebrazioni in onore di San Nicola, con gli appuntamenti della 'Sagra di maggio' che già da domani, con la rievocazione dello sbarco delle ossa del Santo, porteranno nel centro cittadino l'atmosfera della festa. Ma che giorni saranno, quelli di San Nicola, sul fronte meteo? Se sole e temperature miti contraddistingueranno ancora questa domenica e l'inizio della nuova settimana, da mercoledì è atteso un cambio di scenario, come evidenziano le previsioni di 3bmeteo.com.

"Tempo stabile e soleggiato sulla Puglia almeno fino agli esordi della prossima settimana - spiega il meteorologo Gaetano Genovese - Una temporanea rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo orientale infatti, porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato fino alla giornata di martedì. In questo frangente le temperature subiranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Da mercoledì invece, una nuova perturbazione d’origine Atlantica sarà responsabile di un nuovo guasto del tempo con il ritorno di piogge e temporali che, localmente, potranno risultare anche di forte intensità. Nel contempo le temperature subiranno una nuova diminuzione fino a portarsi su valori leggermente sotto la media tipica per il periodo".

Nello specifico, per la città di Bari, "giornate all’insegna del tempo stabile e soleggiate fatta eccezione per il transito di innocue nubi durante le ore diurne". "Da mercoledì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali fino alle porte del prossimo weekend. Temperature in aumento fino a martedì con massime fino a 26°C. In calo da mercoledì anche di 4-5°C".

