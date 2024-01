Il nuovo anno con la vita che inizia: ecco i primi nati del 2024 a Bari

L'arrivo di una nuova vita che nasce insieme al nuovo anno. A inaugurare il 2024 barese è stato un maschietto, 3.340 grammi, venuto alla luce all'ospedale Di Venere alle 00.46. Nella struttura, sono state in tutto otto le nascite in dieci ore, tra la notte di San Silvestro e Capodanno. Dopo la mezzanotte, si è registrata anche la nascita di due bimbe (alle 00.58 e alle 4.21), e ancora di due maschietti (all 1.12 e alle 2.09).

Al San Paolo di Bari, alle 4.06, la prima nata è stata una femminuccia di 2.960 grammi. Sempre una bimba ha 'inaugurato' le nascite del 2024 al Policlinico di Bari: la piccola è venuta alla luce alle 7.42.

In provincia di Bari, alle 2:17 il primo parto ad Altamura: un maschietto di 3.600 grammi. Infine, nella sala parto di Corato, alle 5:02, è venuto alla luce un altro maschietto di 3.300 grammi.