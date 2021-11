Accusato di truffa ai danni dello Stato, prosciolto poliziotto

Un ex agente della Polizia di Stato (oggi in pensione) in servizio alla Questura di Bari è stato prosciolto dal Tribunale di Bari di truffa ai danni dello Stato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Secondo l'impianto accusatorio, l'ex poliziotto, abusando della sua posizione di Pubblico Ufficiale, avrebbe presentato due richieste atte ad ottenere il cosidetto “anticipo missione”, missione che secondo l’accusa non si sarebbe mai svolta, avallando falsamente le suddette richieste, inducendo in tal modo in errore un’operatrice amministrativa della Questura di Bari, al fine di ottenere un beneficio economico. Il Tribunale ha tuttavia prosciolto dai reati contestati l’ex appartenente alla polizia di Stato, ora in pensione, che, assistito dall’avvocato Antonio Maria La Scala, ha prodotto, non appena accortosi dell’indebita percezione, due comunicazioni a mezzo raccomandata a/r al proprio ufficio nelle quali manifestava la propria volontà di provvedere alla restituzione di quanto indebitamente percepito.