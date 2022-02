Guasto alla condotta Aqp e quartieri senz'acqua, conclusi i lavori: in serata il ripristino del servizio

Sono terminati i lavori di riparazione di una grande condotta idrica del diametro di 600mm a Bari, in Corso Benedetto Croce, all’altezza dell’incrocio di Largo Ciaia. Un intervento complesso che ha comportato la sostituzione di un tratto della condotta.

I tecnici di Acquedotto Pugliese intervenuti sul posto già dalle prime ore della giornata di ieri hanno lavorato ininterrottamente anche durante la scorsa notte e attualmente stanno concludendo le operazioni necessarie per il ripristino del regolare servizio. La normale erogazione è prevista nella serata odierna.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sono state eseguite manovre eccezionali che hanno comportato una riduzione della pressione idrica nei quartieri Madonnella, Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale e zona sud di Picone.

Disagi potrebbero essere avvertiti anche nelle prossime ore negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo, fino al ripristino del regolare flusso nella rete.

Fin dalle prime ore del mattino, al fine di limitare gli eventuali disservizi, sono state attivate quattro autobotti in largo Ciaia, presso la Chiesa Russa, in piazza Madonnella e in piazza Risorgimento.