A Bari torna la Race for the Cure, scattano le limitazioni al traffico in centro: la mappa dei divieti

A Bari torna la Race for The Cure, la manifestazione dedicata alla lotta dei tumori del seno che unisce sport, salute e solidarietà. L'appuntamento con l'evento promosso dalla Susan G. Komen Italia è in programma dal 17 al 19 maggio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con le diverse iniziative in programma, sono state disposte alcune limitazioni al traffico. In particolare, dalla mezzanotte del 16 maggio alle 24 del 19 maggio, e comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il divieto di fermata su: piazza della Libertà; corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra gli stalli di sosta con ricarica elettrica e piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone; piazza Massari, lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra il c.so Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico; via Melo, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra i civici 197 e 193;

Il giorno 18 maggio, dalle ore 16.00, relativamente al passaggio dei motociclisti è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, via Stefano Jacini, via Omodeo, ponte Padre Pio, via Magna Grecia, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, via Di Vagno, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà,

Il giorno 19 maggio, dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati del tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; corso sen. A. De Tullio, lato terra, tratto compreso tra piazza Massari e piazzale mons. Mincuzzi; via Andrea da Bari, lato sinistro, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II ed il civ. 8.

Sempre il giorno 19 maggio, dalle ore 6.30 fino alle 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e Piazzale IV Novembre; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II.

Nello stesso giorno, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze: piazza Massari (carreggiata lato Banca Popolare di Bari); piazza Federico II di Svevia; via Ruggiero il Normanno (tratto fronte rist. “Il Pescatore”); corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Brigata Regina e corso sen. A. De Tullio; corso sen. A. De Tullio; piazzale C. Colombo; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lung.re A. Di Crollalanza; piazza Diaz, carreggiata compresa tra piazzale L. Giannella ed il passeggiatoio alberato; k. lung.re N. Sauro; via M. Genovese; via Venezia; largo mons. Ruffo; piazza San Pietro; strada Santa Teresa delle Donne; largo Ospedale Civile; via Pier l’Eremita; strada Santa Chiara; via Ruggiero il Normanno; tutti i tratti di strada prospicienti i percorsi della manifestazione.

Il giorno 19 maggio, dalle ore 09.00 alle 12:30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato terra e compresa tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (solo all’interno della corsia transennata con obbligo di svolta a sinistra verso piazza Massari).

Dalle ore 8 del giorno 16 maggio 2024 alle ore 20.00 del giorno 19 maggio 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno – lung.re Nazario Sauro – lung.re A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Susan G. Komen Italia, con portata superiore ai 3,5 t.