Difende una ragazza sul bus, 21enne preso a schiaffi e pugni: aggredito da un gruppo di giovani

Colpito con schiaffi e pugni sul viso, per aver difeso poco prima una ragazza su un autobus. Vittima dell'aggressione, avvenuta nei pressi di una fermata del bus in via Crispi, a Bari, un ragazzo di 21 anni.

A raccogliere il racconto del ragazzo è Repubblica Bari. Il giovane, a bordo di un bus con la madre, avrebbe preso le difese di una ragazza che - racconta il 21enne al giornale - stava fumando una sigaretta sul mezzo e che sarebbe stata schiaffeggiata da un coetaneo. Il 21enne sarebbe quindi intervenuto per difendere la giovane, ma sarebbe stato minacciato da un altro ragazzo, pronto a chiamare "rinforzi". Cosa che poi si sarebbe realizzata in via Crispi, dove il 21enne e sua madre sarebbero stati accerchiati da una decina di giovani di circa vent'anni che hanno picchiato il ragazzo. All'arrivo della polizia, chiamata dalla madre, gli aggressori si erano già dileguati: indagini sono in corso. Soltanto poche ore prima, attraverso Instagram, il 21enne aveva lanciato un appello nella speranza di trovare amici, raccontando di essere in un momento particolare e di non avere nessuno con cui uscire se non la madre.